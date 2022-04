Rendez-vous immanquable pour les aficionados de fantaisies chocolatées. Une "double" exposition vient de débuter à la Basilique de Koekelberg ainsi qu’au Belgian Chocolate Village de Koekelberg (situé rue De Neck, à deux pas de la Basilique).

"Chocol’Art" comprend au total une trentaine d’œuvres composées de chocolat mêlant dessin, sculpture et même vidéo. Des œuvres sélectionnées à l'occasion d’un concours. Les artistes adultes (plus de 16 ans) exposent dans la Basilique, et les enfants et adolescents au sein de la salle Victoria du Belgian Chocolate Village, pour rappel fondé sur le site de l’ancienne fabrique de biscuits et chocolats Victoria.

"Le public pourra voter pour son œuvre favorite à la Basilique via une urne ou via le site web de l’exposition", explique Geoffrey Guéritte, administrateur délégué du musée.

Une première pour la Basilique

C’est la première fois qu’une exposition sur le chocolat a lieu au sein de l’édifice religieux. "Après deux années tristes à cause du covid et du vandalisme dont la Basilique a été victime ces derniers temps, nous sommes heureux d’apporter une note de joie au premier étage en vous présentant une très belle exposition originale, qui a fait suite à un concours organisé par le Belgian Chocolate Village", commente la directrice de la Basilique, Martine Motteux-Abeloos, qui rappelle qu’une réplique en chocolat de la Basilique est exposée au Belgian Chocolate Village.

Le billet combiné donne accès aux deux sites, avec une réduction pour les habitants de la commune de Koekelberg.

"Chocol’Art", du 23 avril au 27 mai 2022, 8€ pour les adultes, 7€ pour les seniors, 5€ pour les moins de 18 ans, gratuits pour les moins de 6 ans