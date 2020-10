La double fresque de Yasmina, cette jeune fille cordon bleu, personnage de bande dessinée, créé par Wauter Mannaert, a été inaugurée sur deux murs de la rue de Verdun à Haren (rue de Verdun 560). La fresque est accessible à tous depuis l’espace public. Yasmina, c’est cette jeune militante de l’alimentation saine et durable, une cuisinière hors pair, qui pour aider son père, allie le plaisir d’une nourriture locale à une cuisine économique et zéro-gaspi. Après Petit Poilu, la double fresque de cette héroïne du quotidien vient assoir la présence du parcours BD à Haren.

« Les Harenois et Harenoises souhaitent colorer leurs rues des fresques BD atypiques et uniques, explique Arnaud Pinxteren, échevin de la rénovation urbaine de la Ville de Bruxelles. Ce thème végétal et durable inscrit cette cheffe coq en herbe au cœur du savoir-faire du quartier, le maraichage et les jardins potagers».

La fresque a été réalisée par Wauter Mannaert, qui connait bien Haren et que les Harenois connaissent bien grâce à sa collaboration avec le Witloof Festival. Son nom a d’ailleurs été tout de suite cité par les participants de la rencontre organisée avec les habitants de Haren sur la préparation du Parcours BD dans leur quartier. La fresque verdoyante a été placée au cœur d’un environnement urbain pour rappeler la ruralité du village historique de Bruxelles.