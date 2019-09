Ils ont 11, 12 et 13 ans. Ahmed, Marie-Lou et Lotte viennent, comme des milliers d’autres enfants, de retrouver les bancs de l’école. Mais leur rentrée à eux est un peu particulière. C’est depuis le KidZ Health Castle à l’hôpital des enfants de l’UZ Brussel qu’ils ont remis au goût du jour cahiers, crayons et calculatrice, tout en luttant contre la maladie.

Le personnel médical fait son maximum pour tenter de pousser les enfants vers des supports pédagogiques. © GUILLAUME JC



Dans cet espace coloré et lumineux totalement dédié aux enfants, le tout au beau milieu de l’hôpital, pas de blouse blanche, de cathéter ni aucun autre élément qui pourrait rappeler l’univers médical. Bienvenue au château de la santé des enfants. Ici, les instruments de musique, les jeux de société et les supports pédagogiques en tout genre rythment le quotidien des bambins. Toujours entre les examens et les rendez-vous avec le personnel médical.

En plus d'une salle de classe, l'UZ Brussel propose un espace recréatif où baby-foot, jeux de société, instruments de musique sont disponibles pour tous. © GUILLAUME JC



Ahmed, 11 ans, a lui intégré l’hôpital le jour… de la rentrée, soit lundi matin avec ses parents. "On peut dire que j’y ai échappé de justesse" , s’amuse-t-il.

Nous venons d’ailleurs le rencontrer alors qu’il vient tout juste de suivre son premier cours au sein de l’UZ. "Ce sont des cours pratiques, ça me plaît. Ce que j’aime c’est réviser et ici je peux le faire, en plus avec cet espace, on se sent comme à l’extérieur de l’hôpital, on oublie la maladie pendant un petit moment. Et en plus de ça, c’est important de rallumer le moteur de notre cerveau ." Et en plus d’une classe d’école totalement reconstituée, avec tout le matériel pédagogique nécessaire et la présence de professeurs à raison de plusieurs heures par jour, un coin "récréatif" est positionné juste à côté.

Une offre unique en Belgique

Et venir papoter avec ses copines, c’est ce à quoi préfère s’adonner Lotte, 13 ans, qui vient de rentrer en deuxième secondaire. "C’est important de garder le contact avec les autres, comme c’est important de suivre ce qui se passe à l’école. J’aime bien venir ici pour jouer aux jeux de société ou pour lire un livre, ça fait beaucoup de bien d’oublier un peu sa chambre, même si elle n’est jamais loin. Mais quand on vient nous chercher pour un examen, je suis directement ramenée à ce que je suis ici" , confie la jeune fille.

Et si cette possibilité de suivre leurs cours depuis l’hôpital est réalisable c’est en raison d’une collaboration entre l’UZ et l’école Cardijnschool-Inkendaal à Vlezenbeek, qui proposait déjà une offre d’enseignement à l’hôpital de revalidation Inkendaal.

À Jette, c’est du lundi au jeudi qu’un professeur vient chaque jour dispenser sa matière. Ainsi, les enfants régulièrement hospitalisés ou sur une courte période peuvent suivre leur scolarité à l’hôpital. "Il y a une salle de jeux, un projet pédagogique destiné aux enfants et aux bébés ainsi qu’un espace scolaire. Ils peuvent donc aussi venir chanter, se divertir et faire du bricolage à côté de leurs cours. On adapte les séances à leur niveau et leur état de forme, et on est bien sûr à l’écoute de leur état émotionnel" , détaille Sandra Surdiacourt, coordinatrice des activités de loisirs au jardin des pommes du KidZ Health Castle.

C'est par petits groupes que les enfants suivent les cours essentiels de leur cursus. © GUILLAUME JC



“Éviter le décrochage scolaire”

L’offre d’enseignement adaptée aux enfants malades à l’UZ Brussel a donc été étendue. Depuis le 2 septembre, ils pourront compter sur un soutien en apprentissage via non seulement les pédagogues du Jardin des pommes et l’offre de Bednet, mais aussi quatre enseignants de l’école à l’hôpital pour des élèves de secondaire.

“C’est à nous de s’assurer qu’ils ne prennent pas trop de retard quand ils reprennent l’école par apport aux élèves, le but est d’éviter toute forme de décrochage scolaire. L’idée est qu’ils ne se sentent pas tout seul, ils peuvent échanger avec les élèves de leur classe, c’est d’ailleurs très chouette qu’ils puissent dire qu’ils ont eu un premier jour, une rentrée ici à l’hôpital”, se félicite Sandra Surdiacourt, coordinatrice des activités de loisirs au Jardin des pommes du KidZ Health Castle.

En ce qui concerne le rythme scolaire, tout se décide en fonction de l’évolution de l’état de santé des enfants. “Ils ont droit à un minimum de cinq heures par semaine, cela dépend toujours des examens médicaux à l’hôpital. La façon d’enseigner est différente, on regarde s’ils sont fatigués ou non et on fait en fonction, on adapte les cours et s’intéresse aussi à leur état émotionnel. La relation entre les professeurs, le médecin et nous est permanente”, indique-t-elle.

L’hôpital UZ, qui collabore déjà avec l’école Cardijn à Anderlecht, élargit ainsi son offre d’enseignement pour les jeunes de 12 ans et plus.