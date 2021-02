L'église Saint François-Xavier, située rue Eloy à Anderlecht, désaffectée depuis plusieurs années, va être rachetée par la commune et sera transformée en infrastructure de proximité, à vocation culturelle et sportive, a annoncé l'administration anderlechtoise lundi.

Cirque, bibliothèque, hip hop ou encore graffiti, l'endroit sera dédié à la création et aux rencontres. "Le bâtiment souffre de détériorations importantes, pour lesquelles le budget d'entretien de la fabrique d'église est insuffisant. Ainsi, en concertation avec les autorités ecclésiastiques, la commune d'Anderlecht rachète l'église pour un euro symbolique et va rénover le bâtiment", a déclaré l'administration communale, précisant que le projet sera financé en grande partie par des subsides obtenus dans le cadre des Monuments et Sites, car l'édifice est classé.

Celle-ci souhaite que le bâtiment, d'une superficie de 1.180 mètres carrés, soit mis à disposition du public et serve de lieu de rencontre et de création pour la vie du quartier de Cureghem.

"Grâce à ce nouveau projet, de nombreuses nouvelles activités, axées à la fois sur la culture et le sport, y seront développées. Le cirque, qui pourra bénéficier de hauteurs sous plafond importantes, en sera le trait d'union. Un petit terrain de sport et un endroit consacré à la culture, dont une bibliothèque et un espace de lecture, sont prévus, ainsi que des cours d'art urbain tels que le hip hop, le breakdance, le graffiti, le slam et le beat box. Un lieu d'exposition y sera également ouvert", a indiqué la commune d'Anderlecht.

Le projet a été confié au bureau d'architectes DDGM, qui a déjà imaginé la réaffectation du bâtiment en espaces dédiés aux différentes activités.