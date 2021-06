La demanderesse, qui travaille pour le CPAS d'Evere depuis 1987, en tant qu'infirmière puis infirmière en chef, a notamment dû remplacer la directrice entre 1998 et 2001, comme l'a exposé son conseil, Me Hervé Hérion. Elle a également occupé, entre 2016 et 2017, le poste de directrice de la maison de repos Roger Decamps. L'employée a ainsi, au fur et à mesure des années, accumulé de nombreuses heures de travail supplémentaires qui s'élèvent à près de 7.000, selon son calcul.

Mais son employeur refuse toujours de les lui payer. Elle a donc saisi la justice, après l'échec de règlements à l'amiable.

Le CPAS d'Evere a contesté la demande, soutenant que son employée n'avait jamais interpellé la direction quant à l'accumulation d'autant d'heures supplémentaires. Il a également avancé que la personne chargée de contrôler la réalité du temps de travail presté en sus par les employés avait signé des décomptes d'heures sans rien contrôler.

Le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rendra un jugement au plus tard le 28 septembre.