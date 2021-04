Humiliations, harcèlement, licenciements abusifs : les accusations qui pèsent sur l’entreprise de travail adapté (ETA) Foes, à Anderlecht, sont graves. A tel point que plusieurs plaintes ont été déposées, dont une au pénal et une auprès du service externe de prévention Attentia. Située à Anderlecht, à deux pas de la place de la Vaillance, l’ETA Foes emploie des personnes en situation de handicap. Certaines sont sourdes ou aveugles, d’autres ont un handicap mental. Elles sont capables de travailler mais ont besoin d’un accompagnement et de conditions d’emploi adaptées.

Problème : l’entreprise ne respecterait pas ces besoins, préférant la rentabilité au détriment du bien-être de ses travailleurs. "Le directeur a obligé les travailleurs à aller distribuer les toutes boites alors qu’il avait gelé et qu’ils n’étaient pas équipés. A l’intérieur, la lumière est à se péter les yeux alors qu’ils doivent coller des étiquettes et que certains sont mal-voyants. Et après, comme ça ne va pas, on leur