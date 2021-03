Le site Twinner, une société spécialisée dans l’analyse de données de véhicules, a récemment réalisé une étude afin d'établir un classement des 75 villes les plus honnêtes dans le monde. En d'autres termes, le but est d'évaluer l'honnêteté des citoyens dans différents secteurs de la société. Pour ce faire, le site s'est basé sur plusieurs critères, à savoir le civisme des habitants, le nombre de vols, la transparence des autorités locales ou encore la liberté de la presse. La société s'est concentrée sur 75 villes de renommées mondiales et dont les données étaient disponibles publiquement, afin d'obtenir un classement équitable. Certaines villes ont de fait été exclues directement comme en Chine ou en Amérique latine.

Tout en haut du classement, on retrouve Zürich (Suisse) suivi de Tokyo (Japon) et d'Adélaïde (Australie). On retrouve d'autres villes européennes dans le top dix, comme Hambourg (Allemagne) en cinquième position, suivi d'Amsterdam (Pays-Bas), Munich (Allemagne), Copenhague (Danemark) et Edimbourg en neuvième place.

Il faut attendre la 37e position pour retrouver une ville française avec Lille, Paris se classe quand à elle à la 69e place. Une seule ville belge est reprise dans ce classement, il s'agit de Bruxelles sans surprise. Classée à la 60e position, notre capitale n'occupe pas une place de choix, même si nous affichons le score de 84,2. Pour découvrir le classement complet, c'est par ici que cela se passe.