Une étudiante de l'Université Libre de Bruxelles a eu la désagréable surprise de retrouver un ver de terre dans son sandwich du Ptit Yoyo, sur le campus du Solbosch.

Elle s'en est rendu compte lorsqu'elle a croqué à pleines dents dans l’animal… "Rip à ma pote qui croque dans un ver de terre en voulant manger son sandwich. Elle meurt de faim en audit maintenant ahah. Merci au ptit Yoyo", écrit une internaute sur la page Facebook d’ULB confessions.

Les commentaires des étudiants sous la publication Facebook sont pour le moins piquants. En effet, les étudiants et autres internautes sont dégoûtés de cette découverte. "On avait déjà parlé du fait qu’ils étaient peu fournis… Ils ont rajouté de la garniture à ce que je vois", "Depuis le début de l’année cette sandwicherie part en cacahuète", "Je les trouvais déjà nazes ces sandwiches (super radins sur les garnitures), mais là c'est garanti que j'en achète plus jamais", "C’est donc pour ça qu’ils ont augmenté les prix !", pouvons-nous lire entre autres.