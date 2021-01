Récemment, mille mannequins en bois ont été customisés et vendus aux enchères au profit de l’ASBL Infirmiers de rue. À partir du 7 janvier, vous pourrez les admirer lors d’une grande exposition aux Halles Saint-Géry.

Cette expo sera organisée dans l’établissement de Cédric Gérard - Bobbi Bao - qui devait ouvrir son nouvel établissement au cœur de Bruxelles. C’est lui qui, faute d’avoir pu ouvrir son établissement, a lancé l’action "1000petitsbonshommes" en proposant à des artistes de customiser les mannequins prévus pour la décoration de son bar afin de les vendre aux enchères.

En un mois, plus de 200 œuvres ont été créées par des artistes tels que Denis Meyers, Philippe Geluck, Charles Kaisin mais aussi Nathalie Uffner, Marka, Joëlle Scoriels et bien d’autres encore. Entre le 20 avril et le 16 juillet, deux ventes aux enchères par semaine étaient organisées sur les réseaux sociaux, créant l’engouement autour de ces mannequins articulés.

Des dizaines d’artistes amateurs ou en devenir rejoignent le mouvement. Au total, environ 300 pantins ont été récupérés : tous ont trouvé acquéreur pour des montants allant de 20 à plus de 600 euros, pour un total de 23 000 euros intégralement reversés à l’ASBL Infirmiers de rue.