A l'occasion de la 8ème édition de Carte de Visite, 235 artistes, domiciliés sur la Ville de Bruxelles, exposeront trois oeuvres chacun dans les anciens bâtiments Vanderborght, lieu d'exposition exceptionnel de 6 000 m² du 16 au 19 juillet.

Pour ces artistes de niveau amateur ou professionel, cela sera l'occasion de faire découvrir leur travail au public. Comme les années précédentes, l'exposition couvre plusieurs disciplines : peinture, dessin, collage, photo, art, textile, sculpture, installation, projection, street art, sérigraphie, maquette, céramique et mosaïque. Cette grande exposition de 800 oeuvres multidisciplinaire est gratuite et ouverte du 16 au 19 juillet, rue de l'Ecuyer 50.

"J’ai à cœur de valoriser les artistes bruxellois en leur permettant de présenter leurs œuvres dans un lieu d’exposition collective qui réunit dans une ambiance conviviale artistes professionnels, amateurs et évidemment le public", souligne Delphine Houba, (PS) échevine de la Culture d ela Ville de Bruxelles.

Un artiste récompensé

Lors de cette exposition, un des 235 artistes sera récompensé. Un jury composé de professionnels issus du monde des arts plastiques désignera un artiste ayant marqué par son originalité cette édition 2021 de Carte de Visite. Cette sélection permettra à l’artiste d’exposer en 2022 dans un des espaces de la CENTRALE for contemporary art. Ce centre d’art contemporain, dont nous célébrons les 15 ans cet été, propose des expositions thématiques ainsi que des projets conçus par des duos d’artistes de Bruxelles et de l’étranger. Des espaces spécifiques sont d'ailleurs consacrés aux jeunes artistes : CENTRALE.box et CENTRALE.lab

Comme les années précédentes, les visiteurs sont attendus en nombre et dans le respect des normes sanitaires en vigueur dans les musées. Chaque artiste sera muni de cartes de visites à distribuer au public.