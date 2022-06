Nouvelle exposition dès ce vendredi au Belgian Chocolate Village de Koekelberg. L’exposition, intitulée Territoire de mémoire, nous emmène en Océanie, et se présente comme "un voyage artistique dans le centre désertique de l’Australie à la découverte de l’art aborigène".

C’est la galerie koekelbergeoise Aboriginal Signature Estrangin, établie rue Jules Besme, qui est à la manœuvre et a prêté les œuvres. "Certaines des 15 œuvres exposées ont reçu le prestigieux NATSIAA Award en 2016 et ont été exposées au Musée de Darwin en Australie", indique la commune dans un communiqué.

© D.R.

L’événement est visible jusqu’au 17 juillet. "La visite de l’exposition est comprise dans le prix du billet d’entrée du Belgian Chocolate Village", à savoir 8€ pour les adultes et 5€ pour les 6 à 18 ans.

Cette exposition sur l’art aborigène inaugure la salle "Victoria" du musée, une salle qui sera dédiée aux expositions temporaires.

Les prochaines expositions de l’institution koekelbergeoise, située rue de Neck, 20, seront consacrées à la peintre Paula Raiglot (6 août – 30 septembre), aux photographe et peintre Vincent Valdes et Roberto Valdes (5 novembre – 31 décembre), à l’artiste digital Patrick Toby (7 janvier – 26 février 2023), et au peintre André Ruelle (4 mars – 30 avril 2023).