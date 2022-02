L’exposition "Pop Masters", consacrée au Pop Art, débarque ce vendredi 25 février sur la Grand Place. "Ce sont plus de 150 posters originaux des trois artistes qui sont exposé", nous explique Michel, guide de l’exposition.

"Drowning Girl" de Roy Lichtenstein, "Campbell's Soup Cans" d’Andy Warhol ou encore "Crack is Wack" de Keith Haring, font partie des œuvres phares de l'exposition

Le terme Pop Art est l’abréviation de popular art qui signifie "art populaire". C'est un mouvement qui est né en Angleterre dans les années 1950 et s'est ensuite développé aux États-Unis et dans le reste du monde.

Dans les années 60, la publicité envahi peu à peu l’espace public, et les artistes s’en emparent alors pour démocratiser l’accès à l’art à tout le monde. On y retrouve Andy Warhol, Roy Lichtenstein, et Keith Haring avec son célèbre "Radiant Baby". "Ces trois artistes étaient des antagonistes, des rivaux mais aussi des collaborateurs", explique Michel. En effet, certaines de leurs œuvres ont été commandées par des clients, par des marques, mais aussi par des musées. Ces posters valent à présent des millions d’euros et le plus cher d'entre eux s’est vendu à 34 millions d’euros.

© C.E

© C.E

La Belgique s'invite également dans l'exposition

Certaines de leurs œuvres ont été inspiré d’Hergé, notamment car ils s'inspiraient des bandes dessinées et des Comics. On trouve aussi des œuvres sur d'autres thèmes car les trois artistes se battaient pour les mêmes causes : politiques, humanitaires, sociétales, environnementales, … qu'ils représentaient dans leurs réalisations. Ce qui les distinguent, c’est surtout leur « patte ». Leur langage visuel, reconnaissable au premier coup d'œil, continue à inspirer de nombreux artistes et esprits créatifs à travers le monde.

L’exposition ouvre dès le vendredi 25 février. Elle accueillera les visiteurs tous les jours de 10h à 18h. L’entrée est payante et le CST est obligatoire.