Une fake news très populaire sur les réseaux sociaux affirme que les vaccins entraîneront la mort de millions de personnes.

La semaine dernière, Jérémie, un habitant de Molenbeek-Saint-Jean, a reçu un toutes-boîtes dans son courrier. Rien d’anormal jusqu’ici, sinon que le tract en question est une fake news. Sur celui-ci, il est notamment inscrit : "L’ancien directeur scientifique de Pfizer Mike Yeadon déclare que les vaccins expérimentaux Covid sont génétiquement modifiés et entraîneront la mort de millions de personnes dans moins de deux ans."

Ce message inquiétant est une fausse information très populaire et qui circulait déjà en masse sur les réseaux sociaux. L’ex-président de Pfizer, Michael Yeadon, rencontre aujourd’hui un vif succès avec ses déclarations antivaccin. Celui-ci ne travaille plus dans l’entreprise depuis 2011 et il n’a jamais tenu de tels propos.