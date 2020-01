Le 8 janvier dernier, La DH apprenait qu’une famille brésilienne domiciliée à Rhodes-Saint-Genèse était menacée d’expulsion.

Les officiers de l’immigration ont finalement annoncé que l’expulsion de cette famille est programmée à ce jour. "On ne peut pas rester insensible à cette cause, de plus, pour ces enfants ! Je viens de demander une expertise en urgence d’un pédopsychiatre pour les enfants", explique un citoyen qui désire garder l’anonymat.

Pour mémoire, le lundi 9 décembre 2019, la police a arrêté la famille à son domicile de Rhode-Saint-Genèse, en périphérie bruxelloise. Un couple et trois enfants entre 4 et 11 ans y sont installés depuis six mois, après avoir déménagé de Saint-Gilles. Au total, la famille est installée depuis 11 ans en Belgique.

L’arrestation survenue le 9 décembre dernier aurait été assez musclée. La raison invoquée de cette arrestation : le permis de séjour du papa pose problème. Après avoir été interrogée sur place, la famille a été transférée dans un centre ouvert situé à Zulte, en province de Flandre orientale. La police a déclaré que cette situation serait d’application en attendant leur expulsion vers le Brésil.

Depuis lors, les soutiens se sont multipliés afin de venir en aide à cette famille. Un comité de soutien a d’ailleurs été mis en place.

Parfaitement intégrés, les parents parlent le français et disposent tous les deux d’un emploi fixe. Leurs trois enfants nés en Belgique parlent le français et le néerlandais.