Ce jeudi matin vers 03h45 une ambulance était demandée pour une dame inconsciente avenue Milcamps, à Schaerbeek. Sur place, les pompiers bruxellois constatent que la dame est victime d'une intoxication au monoxyde de carbone (CO). "Les mesures CO étaient positives, même après ventilation de l’habitation. Les occupants - les parents et leurs deux filles - étaient tous intoxiqués", explique le Siamu.

Deux équipes Smur et trois ambulances ont évacué les malades vers l’hôpital. "Ce matin, le pronostic vital n’était plus engagé", se réjouit le Siamu. "Une issue tragique a été évitée par le réveil d’une des personnes impliquées."

Le dysfonctionnement du chauffe-eau dans la cuisine est à l’origine de l’incident. L’appareil et le compteur gaz ont été scellés par le technicien Sibelga sur place.