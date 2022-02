Les secours sont intervenus mardi vers 20h20 pour une intoxication au monoxyde de carbone (CO) rue de la Briqueterie à Laeken, a indiqué mercredi matin un porte-parole des pompiers de Bruxelles. Un enfant de 4 ans et ses parents ont été emmenés à l'hôpital. Les secours ont initialement été appelés pour un enfant qui se sentait mal. Le détecteur CO des ambulanciers s'est déclenché à leur arrivée sur place.

L'enfant était dans un état plus préoccupant que ses parents. Ils ont tous été transférés vers un hôpital classique. Le médecin sur place n'a pas demandé un transfert vers l'hôpital militaire de Neder-Over-Hembeek pour une oxygénation hyperbare. L'origine de la fuite est un chauffe-eau. L'appareil a été mis sous scellés. Les pompiers n'ont pas détecté de CO ailleurs dans l'immeuble à appartements.

Le porte-parole des pompiers rappelle qu'il est important de s'assurer de la bonne évacuation des gaz de combustion. La pièce disposant des appareils au gaz doit disposer d'une aération. Les installations doivent être régulièrement contrôlées.