La police diffuse lundi un avis de recherche, à la requête du parquet de Bruxelles et en collaboration avec Child Focus, concernant la disparition de toute une famille à Bruxelles.

Un couple et ses deux enfants ont quitté, dans la nuit du 12 au 13 février derniers, le centre de la Croix-Rouge situé rue du Marché aux Poulets à Bruxelles. La famille, originaire d'Angola, est portée disparue depuis. Le père est âgé de 41 ans, la mère de 33 ans et les deux enfants de 10 et 4 ans. Quiconque aurait vu la famille ou connaîtrait l'endroit où elle se trouve est prié de contacter les enquêteurs via le numéro gratuit 0800/30.300 ou Child Focus au numéro 116 000.