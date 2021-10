Suite au sinistre de leur logement, menacé d’effondrement Avenue Gounod, Ferid et sa famille sont relogés par le CPAS d’Anderlecht dans un appart’hôtel proche de la garde du Midi. Problème : le rez-de-chaussée serait un lieu de prostitution.

La situation est compliquée, pour Ferid. Il y a dix mois, il entamait ses travaux dans l’appartement qu’il loue avenue Gounod. Quelques jours après la dernière couche de peinture, sa maison, comme d’autres la rue, est menacée d’effondrement et des fissures apparaissent, le bien est déclaré inhabitable. La commune leur a alors proposé un logement, un appartement une pièce avec un lit et un canapé, afin de voir comment la situation évolue, mais Ferid et sa femme estiment que la situation est intenable.