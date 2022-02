La Fédération Horeca Bruxelles a une nouvelle patronne. Il s'agit de Ludivine de Magnanville. Mère de trois enfants, cette Saint-gilloise âgée de 34 ans gère deux restaurants et un bar à Bruxelles. C'est la première fois que la Fédération Horeca Bruxelles nomme une femme à sa tête...

“Nos métiers relèvent de la passion mais ils sont encore trop souvent incompris et dénigrés. L’image du secteur et celle de sa Fédération doit être redorée et modernisée. En tant que Fédération, notre mission principale est de représenter la profession et défendre ses intérêts. Plus qu’un porte-parole, nous sommes le trait d’union entre la réalité du terrain et la sphère politique. La communication est primordiale et s’inscrit dans une approche constructive”, assure la jeune femme.

Parmi les combats à mener, la Fédération Horeca Bruxelles pointe la professionnalisation du secteur, la formation des futurs collaborateurs, l’intégration des nouvelles normes écologiques, l’accompagnement au développement des activités Horeca en accord avec les réglementations économiques, sans oublier l’amélioration de l’image du secteur et de la profession.

Fabian Hermans, ancien Président, assume désormais le poste d’Administrateur Délégué afin de se consacrer à la gestion quotidienne de la Fédération en soutien de la nouvelle Présidente.