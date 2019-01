Une femme a été frappée sur le chemin de son travail, mercredi vers 10H15 du matin, place Solvay à Schaerbeek, par un homme de 25 ans sous l'influence de l'alcool, a indiqué jeudi le parquet de Bruxelles.

L'auteur, A. M.G., a été interpellé et mis à disposition du parquet de Bruxelles, qui a saisi un juge d'instruction. Ce dernier a placé l'homme sous mandat d'arrêt. La femme a tenté de maîtriser le suspect alors que celui-ci frappait les vitres des voitures sur la route. L'intervention de passants a poussé l'individu à quitter les lieux. Il est cependant revenu, quelques instants plus tard, armé d'un bâton et a frappé à plusieurs reprises la victime.

Avant d'être transportée à l'hôpital, la femme agressée a transmis une photo du suspect aux policiers, qui ont alors effectué un ratissage des environs. L'homme a été retrouvé plus tard par une patrouille de sécurisation de la gare du Nord.