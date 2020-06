La fresque a été peinte par l'artiste Novadead.

Une fresque rendant hommage à George Floyd, cet Américain tué par la police le 25 mai dernier à Minneapolis, est en cours de réalisation rue des Palais Outre-Ponts à Laeken. Le décès de cet Afro-américain a suscité une vague d'indignation sans précédent aux quatre coins du monde. Une manifestation avait rassemblé plus de 10 000 personnes le 7 juin dernier à Bruxelles.

Cette fresque a été peinte par l'artiste Novadead, celui-là même qui a peint l'immense fresque murale (530 m2) à l'entrée de la rue de la Loi sur laquelle on peut y lire : "The Future is Europe". La fresque sera inaugurée ce jeudi.