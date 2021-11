L’objectif de ce projet non lucratif est de créer un pôle d’alimentation durable dans lequel il y aura un supermarché où seront vendus des produits durables et accessibles à tous, nous confie l’échevin du Contrat de Rénovation Urbaine,Willem Stevens. "Le défi, c’est aussi de proposer une alimentation abordable", explique-t-il. L’avant-projet sera bientôt rendu et ensuite soumis au vote du Collège Communal, avant d’introduire le permis d’urbanisme. Francesco Iammarino, l’échevin du développement économique, insiste sur le fait de permettre au gens d’avoir accès à une nourriture durable et saine.

L’échevin ajoute que le projet intégrera également une cuisine de quartier, en collaboration avec des partenaires et les habitants afin de promouvoir une alimentation saine. "On veut créer de la cohésion autour de l’alimentation". Mais ce n’est pas tout car il sera aussi question de proposer trois ateliers de production pour jeunes entrepreneurs qui se lancent dans des activités économiques autour de l’alimentation. Ceux-ci auront lieu dans les sous-sols.

Au niveau de l’implémentation, le bâtiment côté rue, c’est-à-dire la maison, sera transformée en logements publics. Elle sera bien évidemment rénovée. La halle se trouvera à l’intérieur de l’îlot, accessible via l'entrée de garage. "L’espace est gigantesque", explique Joelle Yana, la propriétaire de la Tricoterie. A présent, l’arrière n’est pas accessible sauf la maison qui est encore occupée.

Du côté du voisinage, Joelle Yana nous confie trouver le projet complémentaire à plusieurs autres en cours dans le quartier. Elle prévient : " Attention car ce n’est pas du tout comme le Wolf dans le centre, il n’y aura pas de point Horeca", explique-t-elle.

La prochaine étape est d’introduire le permis d’urbanisme, et Willem Stevens espère avoir une réponse l’année prochaine. "Parallèlement, on doit lancer le marché des travaux publics et désigner un entrepreneur. L’idée sera de commencer les travaux en 2023". Mais le processus prendra du temps et le projet ne verra probablement pas le jour avant 2025.

Joelle Yana se dit ravie, en tant qu’habitante du quartier d’avoir accès à un marché durable à proximité. "Je pense qu’il y a une vraie demande car, on l’a vu avec le Covid, il y a eu une remise en question de nos mode de consommation, pour se diriger vers l’alimentation durable".