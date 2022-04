Ce dimanche 10 avril, les clubs de supporters de l'Union saint-gilloise organisent une grande parade folklorique dans les rues de Saint-Gilles et Forest au profit des vétérans supporters du club en passe de devenir champion de Belgique.

Cette zwanze parade se veut, comme son nom l'indique, festive et bruyante. Le début des festivités aura lieu à midi, de l'hôtel de ville de "Saint-Gilles-Lez-Bruxelles", l'arrivée du cortège est prévue à 17h au stade Marien. Au départ, les fans et curieux se réjouiront auprès des échoppes, bars et autres réjouissances festives installées sur la place Van Meenen. A 13h, débarqueront les 75 musiciens et majorettes de la fanfare de Moulbaix. Après quelques heures d'agapes et de musique folle, le cortège partira à 16h15, pour une arrivée au stade à 17h sur l'air des "Pas de Zwanze du Marien".

Cette initiative des clubs de supporters vise à collecter des fonds pour aider les vétérans supporter du club et qui ne savent plus se déplacer. "Les bénéfices seront reversés directement à l'association l'Union Fondation. Ils seront attribués aux résidents supporters de l'Union des maisons de repos de Saint-Gilles et de Forest pour organiser leur transport et accueil au stade Marien à l’entame de la saison de foot 2022-2023", explique l'organisateur de l'événement Didier Goffart.

"L'idée est de fêter la fin de la saison régulière du club, récolter beaucoup d'argent pour pouvoir organiser et financer le transport de nos supporters les plus âgés qui vivent en home", poursuit-il. "On va faire une grosse fête sur la place toute l'après-midi. On va s'amuser. On va aussi rendre un petit hommage au taulier - M. Picqué ! Il sera présent bien sûr. Ca fait 25 ans qu'il tient l'Union en main. Sans lui, l'Union serait coulée ! Le stade, l'école des jeunes. On l'oublie un peu vite car, quelque part, on a un succès incroyable aujourd'hui. On n'oublie pas non plus nos voisins de Forest. Qui nous ont aussi beaucoup aidés en termes de logistique, etc."

Un bon conseil à tous les fans de l'Union, venez en nombre ce dimanche au pied de l'hôtel de ville, fête, zwanze et bonne humeur garantie avant la dernière victoire de l'Union en saison régulière.