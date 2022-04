La Brusselbaan, entre la Bergensesteenweg et la Grensbeekweg, reste complètement fermée jusqu'à mardi soir au moins. Les habitants du tronçon ont dû être évacués.

À Leeuw-Saint-Pierre, une partie de la Brusselbaan a été fermée en raison d'un problème de stabilité d'une maison. En raison d'une fuite dans la conduite d'eau, une partie du sol a été emporté mettant en danger la stabilité de la maison en question. Dans le courant de l'après-midi de lundi, du béton a été coulé sous la maison, mais il n'est pas encore certain que cela ait résolu le problème. Les résidents ont été temporairement relogés, selon la municipalité.

Ce sont les résidents eux-mêmes qui ont alerté le Watergroep samedi parce qu'ils ont entendu un bruit sous leur maison. Lorsque des employés du groupe "Eau" sont venus vérifier la situation lundi, il s'est avéré qu'une fuite d'eau avait emporté une partie du sous-sol sous le trottoir et la chaussée, et que les fondations de la maison avaient également été endommagées, ce qui mettait en danger la stabilité du bâtiment.

Les services de secours sont arrivés sur les lieux et ont fermé la Brusselbaan entre la Bergensesteenweg et la Grensbeekweg. L'alimentation en gaz du bâtiment a également été coupée et les résidents ont été évacués.

Un ingénieur en stabilité a été appelé pour examiner la situation et, après enquête, il a été décidé de couler du béton sous la maison touchée où le sol avait été emporté. Cette opération a réussi, mais le béton doit maintenant sécher et ce n'est que mardi après-midi que les ingénieurs vérifieront si la maison est suffisamment stabilisée.

En attendant, certains des résidents ont été hébergés par des amis. Un couple a été logé temporairement par les services du CPAS de la municipalité.

En raison de l'incident, l'approvisionnement en eau des habitants du Brusselbaan a également été temporairement interrompu. Cependant, un robinet a été installé pour que les résidents locaux puissent aller chercher de l'eau.

