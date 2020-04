Il s'agit du premier décès parmi les membres du personnel à Saint-Luc.

"Encore une soignante décédée du Covid-19...", a publié ce mercredi la page Facebook La santé en lutte. Il s'agit de Carmen qui était infirmière aux Cliniques universitaires Sainte-Luc, à Woluwe-Saint-Lambert.

L'administrateur délégué de l'hôpital Renaud Mazy confirme le décès du premier membre du personnel en raison du Covid-19. "Nous avons appris avec une grande tristesse le décès de l'une de nos infirmières. Cette disparition nous atteint toutes et tous profondément. Par respect pour la mémoire de la défunte, nous ne fournirons pas ici plus de détails sur son identité et les circonstances de son décès. Chaque décès est un décès de trop, chaque décès de soignante ou de soignant est source non seulement de tristesse mais aussi de colère."

Renaud Mazy précise en outre que "d'autres membres du personnel sont actuellement malades, certains se battent pour leur vie".