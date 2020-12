"Nous demandons avec insistance à la ministre Valérie Glatigny de revenir vers nous afin de nous faire part de ses desseins concernant l'Institution publique de protection de la jeunesse. Les Forestois ont le droit d’être informés", déclare Alain Mugabo, échevin de l’urbanisme (Ecolo) dans un communiqué.

Pour rappel, sous l’ancienne législature, le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) a pris la décision d’installer une institution publique de protection de la jeunesse (IPPJ) dans un bâtiment situé avenue Van Volxem à Forest, propriété de la fédération Wallonie-Bruxelles. Le bâtiment accueillera 34 jeunes en réinsertion. Ce projet a fait couler beaucoup d'encre dans la presse et inquiète toujours les habitants. Fin 2018, les riverains ont été concertés lors d'une enquête publique. Le 26 février 2019, une commission de concertation a rendu un avis favorable, mais avec de nombreuses conditions qui demandent de revoir le projet.

Depuis septembre 2019, c'est la ministre de l'aide à la jeunesse Valérie Glatigny qui a récupéré ce dossier. Le collège des bourgmestre et échevins de Forest l'a interpellé à plusieurs reprises afin de connaître l'état d'avancement du dossier.

La commune du sud de Bruxelles aurait appris qu'en août 2020, la FWB a introduit un nouveau dossier auprès de la Région bruxelloise, laquelle doit décider maintenant des suites à lui donner, et plus précisément de l’octroi du permis et du lancement du projet. Le Collège de Forest reste sans réponse sur l'évolution du dossier.

" Le 30 avril 2020, un nouveau courrier a été envoyé pour réitérer notre demande de dialogue avec le collège et les riverains, précise Alain Mugabo. Le bourgmestre de Forest a invité la Ministre Glatigny à assister à une réunion par visio-conférence, mais jusqu’à présent nous n’avons toujours pas reçu de réponse de sa part. C’est assez dommage et décevant. Plusieurs habitants s’étaient mobilisés au moment de l’enquête publique et souhaitent légitimement être tenus au courant du suivi qui est donné par la Ministre et son administration. La meilleure manière pour qu’un projet puisse s’intégrer au mieux dans un quartier, c’est de mener un dialogue avec les riverains, de répondre aux questions légitimes qui peuvent être soulevées, d’apporter des informations justes et précises sur les contours du projet".

Du côté du cabinet de la ministre, on rappelle le calendrier : "La commission de concertation a rendu un avis en février 2019 mais la Communauté française ne l'a reçu qu'en mai 2019. Depuis cette date, l'administration planche sur le dossier "en intégrant les demandes de modification de la Région, lesquelles prenaient notamment en considération des remarques formulées par la commune et les riverains".

Le dossier modifié a maintenant été redéposé à la Région le 8 décembre 2020, et non en août comme le pense la commune. "Il appartient maintenant à la Région d’analyser et de se prononcer sur ce dossier, cela prendra sans doute quelques mois", précise le cabinet qui considère qu'il est trop tôt pour détailler les changements opérés dans le dossier. "La Ministre Glatigny continuera, dans la suite de la procédure, à être attentive aux intérêts de chacune des parties prenantes afin de mener à bien ce dossier".