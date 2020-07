Dans la nuit de samedi à dimanche, dans la rue Alfred-Orban à Forest, une jeune homme âgé de 23 ans a été tué par balle. Deux autres jeunes ont été blessés. Les riverains ne veulent pas que ce fait-divers ternisse l'image de leur quartier.

Des fleurs accrochées à une barrière poussée contre un mur. C'est ce qui reste du tragique événement qui s'est déroulé dans la rue Alfred-Orban à Forest, dans la nuit de samedi à dimanche. Un jeune homme de 23 ans est tombé sous les balles . Deux autres jeunes, nés en 2001 et 2003, ont été blessés. Caroline Di Franco est descendue de chez elle en béquilles pour voir les fleurs. "Je dormais dans ma chambre quand j'ai entendu les tirs. Boum, boum. Cela a fait beaucoup de bruits. Je me suis dit c'est la guerre. Mon petit-fils était sur le balcon. Il m'a dit "nonna c'est une fusillade". On a paniqué, c'était juste là, en face". Depuis 1987, où cette grand-mère a acheté sa maison,