Un tout nouveau four à pain vient d’être installé dans la cour de récréation de l’école Saint-Antoine à Forest. Dans le cadre du Festival Nourrir Bruxelles, les communes de Saint-Gilles et Forest organisent une inauguration du four ce mercredi 13 octobre dans cette école (rue Pierre Decoster 21 à Forest).

Plusieurs événements auront lieu entre 14h et 17h30 : émission radio live ("Le Pain dans mon Quartier", par Radio Panik, un atelier créatif pour les enfants avec l’illustratrice Anne Brugni , des lectures musicales, un atelier "Préparation de tartinades pour mes tartines"… et bien sûr des initiations au "pain maison", animées par la Mission locale d’Ixelles.

De même, des dégustations de petits pains auront lieu, avec des séances d’informations sur le levain. "Venez avec votre petit pot en verre et repartez à la maison avec votre levain initial", invite l’organisation.

L’installation de ce four à pain fait partie du projet "La petite poule royale", créé par les services Développement Durable de Forest et Saint-Gilles dans le cadre du Contrat de Rénovation Urbaine Quartier du Midi. "La cour de l’école Saint-Antoine est facilement accessible depuis la rue, expliquent Alain Mugabo (Écolo) et Jos Raymenants, (Écolo) échevins du développement durable à Forest et Saint-Gilles. Le four à pain sera utilisé dans le cadre d’activités scolaires, et, en dehors des horaires de l’école, il sera mis à disposition des habitants du quartier et des associations qui le souhaitent. Avec l’installation de ce four, nous invitons chacune et chacun e à (re)découvrir des savoir-faire traditionnels liés à la fabrication du pain. Et puis, faire du pain ensemble, c’est aussi créer du lien et mieux connaître celles et ceux avec qui nous vivons."

Pour les initiations à la confection de pain, l’inscription est obligatoire à l’adresse avandamme@stgillis.brussels