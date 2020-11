La commune de Koekelberg ouvre une ligne d'écoute téléphonique pour ses habitants isolés et/ou vulnérables et dont la situation a empiré à cause du confinement. Des coachs spécialisés répondront aux Koekelbergeois se sentant seuls, dans le besoin, etc.. Cette ligne d'écoute gratuite - 0800 35 255 - est ouverte du lundi au samedi de 10h à 18h.

La commune bruxellois actuellement la plus touchée par le Covid mène d'autres initiatives à destination de ses publics les plus vulnérables. Ainsi, des jeunes des écoles de devoir se sont lancés dans des échanges épistolaires au bénéfice des publics isolés, de nouvelles livraisons de courses ont été organisées pour les personnes éprouvant des difficultés à se déplacer. Enfin, le Belgian Chocolate Village a fait don des productions de pralines provenant de son atelier aux maisons de repos.

"Nous souhaitons agir sur le fait de garder ses distances mais ne pas perdre le contact et soutenir des actions de solidarité", commente le bourgmestre Ahmed Laaouej (PS),