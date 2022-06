Une exposition dédiée à Johnny Hallyday s'installera à Bruxelles à partir du 20 décembre. Située à Brussels Expo, elle retracera plus de 70 ans de carrière de la star à l'aide d'une centaine d'objets lui ayant appartenu et dévoilés pour la première fois au grand public. Quelque 60 costumes et une cinquantaine de guitares seront également de la partie sur les 2.000 mètres carrés que comptera "Johnny Hallyday. L'expositon". L'événement prendra place dans le Palais 2 et entraînera les visiteurs dans le monde du chanteur connu pour ses entrées en scène hors du commun. Tout au long du parcours, le public sera immergé dans une expérience multisensorielle à l'aide de projections multimédias ou encore d'un show de lumière dynamique faisant revivre l'atmosphère qui se dégageait de ses concerts.

Outre le son et les lumières, les décors aussi seront pensés pour plonger les visiteurs dans l'univers parfois plus intime de Johnny. Ainsi, sa chambre d'adolescent sera reconstituée à l'identique, tout comme son bureau personnel avec les objets qu'il contenait. Cette pièce, véritable lieu secret du chanteur, sera déménagée depuis la villa de Marnes-la-Coquette.

L'exposition est mise sur pied par l'agence belge Tempora et produite par Laetitia Hallyday, la dernière épouse du défunt chanteur. "À travers ce voyage dans le temps, grâce à une expérience multi sensorielle et émotionnelle, je souhaite que chacun puisse redécouvrir ou découvrir l'homme qu'était Johnny en associant le spectaculaire et l'intime. Il était bien plus qu'un chanteur, un phénomène qui a traversé plus de 4 générations, la plus grande star française de notre époque." Clémence Farrell et Eric Clavier ont également apporté leur concours pour la scénographie et la direction artistique.

"Johnny Hallyday. L'expositon" se tiendra au Palais 2 de Brussels Expo à partir du 20 décembre 2022, avant de s'installer à Paris en janvier 2024.