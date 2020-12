Les deux victimes se sont retrouvées coincées entre cette voiture et un autre véhicule qui arrivait sur le passage piéton. Elles ont été transférées à l'hôpital Erasme mais leurs jours ne sont pas en danger. Selon un dernier bilan médical mercredi soir, leur état s'est stabilisé.

C'était ce mercredi vers 16 heures, aux abords du Westland Shopping Center. Une mère de famille et sa fille de 10 ans ont été renversées par une voiture alors qu'elles traversaient le passage piétons, rapporte le quotidien Het Nieuwsblad relayé par BX1. L'automobiliste qui souhaitait quitter l’autoroute pour rejoindre le boulevard Sylvain Dupuis à Anderlecht n’a pas pu freiner à temps et éviter la femme et l'enfant.