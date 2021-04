Les deux enfants ont été transportés au CHU Brugmann, sur le site Paul Brien à Schaerbeek, après avoir évoqué divers symptômes tels fatigue et étourdissements. Là, les médecins ont constaté qu'ils présentaient des taux élevés de monoxyde de carbone (CO) dans le sang.

L'hôpital a alors averti les pompiers, qui sont allés vérifier la maison familiale, chaussée de Haecht à Haren. Il s'est avéré que la maman était aussi intoxiquée. Elle a donc été transportée à l'hôpital à son tour.

Les émanations de CO provenaient d'une chaudière défectueuse. L'appareil a été scellé par Sibelga.

"Nous soulignons une fois de plus l'importance d'installer un appareil conforme, de faire des entretiens réguliers et des inspections par un technicien agréé", a insisté le porte-parole des pompiers de Bruxelles, Walter Derieuw. "Un système efficace d'évacuation des gaz de combustion doit également être prévu, ainsi qu'une ventilation de la pièce et une aération régulière."