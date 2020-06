À l'arrivée des secours, la femme était inconsciente dans sa salle-de-bain.

Une mère et son enfant de 9 ans ont été victimes samedi soir d'une intoxication au monoxyde de carbone (CO) à Ganshoren, ont indiqué dimanche les pompiers bruxellois. La cause de l'incident est un chauffe-eau défectueux, dans une salle-de-bain mal ventilée. À l'arrivée des secours, la femme était inconsciente dans sa salle-de-bain. La mère, gravement intoxiquée au CO, et son enfant, légèrement intoxiqué, ont été transportés à l'hôpital.

Un chauffe-eau conforme, placé et entretenu par un technicien agréé, une bonne évacuation des gaz de combustion et une bonne ventilation permettent d'éviter ces incidents, a rappelé Walter Derieuw, porte-parole des pompiers bruxellois.