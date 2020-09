La clé bloque un peu mais la porte s’ouvre. Karine Lalieux, présidente du CPAS (centre public d’action sociale) de la Ville de Bruxelles ,et Laurence Tondeur, cheffe de l’antenne sociale de Neder-Over-Hembeek, pénètrent dans l’entrée de l’ancien commissariat de Neder, rue Wimpelberg. Le CPAS a racheté à la Ville de Bruxelles, ancienne propriétaire des lieux, les locaux afin de reloger l’équipe de 22 personnes de l’antenne sociale qui occupe actuellement, et cela depuis plus de dix ans, trois logements sociaux de la cité Versailles dans l’avenue du même nom. "J’adore l’accueil, c’est un vrai espace consacré, sécurisé." Laurence Tondeur est émerveillée en faisant le tour des pièces. Elle se projette avec son équipe et les bénéficiaires. "Nous avons plein d’idées mais elles étaient à l’étroit. C’était très frustrant."

L’antenne va passer de locaux de 200m² à 927 m². De quoi voir les choses en grand. "Nous allons pouvoir renforcer les services existants comme le service jeunesse où il y a une vraie demande, explique Laurence Tondeur. Nous allons pouvoir accueillir plus de monde à l’école des devoirs. La liste d’attente est importante. Nous n’avons pas non plus de véritable salle de réunion ni de salle d’attente correcte. Et pourquoi pas décentraliser certains services et les proposer plus au nord, ici à Neder."

L’antenne du CPAS de Neder-Over-Heembeek accompagne 1050 personnes individuelles sur dix secteurs. Cette partie nord de la capitale de l’Europe a vu sa population s’accroître en dix ans. "Avec beaucoup de logements mixtes et sociaux", précise Karine Lalieux.

Les travaux sont prévus pour mars 2021. "Le temps de savoir ce qu’on veut faire", précise Karine Lalieux. Une réunion est déjà prévue cette semaine entre l’équipe de l’antenne, la présidente du CPAS et l’architecte. "Nous n’avons pas besoin de permis pour les travaux à l’intérieur du bâtiment. Seulement pour la rampe PMR (personnes à mobilité réduite), ça ira donc plus vite à l’extérieur, poursuit la présidente. D’autant que le bâtiment, qui date des années 80, est en très bon état. Il est sain. Cela ne fait que deux ans que les locaux sont inoccupés." Le déménagement de l’antenne de la cité Versailles et l’ouverture de la nouvelle antenne sociale, dans le bas de la rue Wimpelberg à Neder-Over-Hembeek, est prévue pour mi 2022.