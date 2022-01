L’accord avait été convenu le soir des élections communales de 2018. À la mi-mandature, le groupe humaniste doit céder un poste d’échevin aux Verts. C’est donc Muriel de Viron (Écolo) qui va désormais remplacer Ossamah Maghfour (Alternative Humaniste) au sein du collège échevinal koekelbergeois, mené par le député-bourgmestre socialiste Ahmed Laaouej (PS).

Actuelle coprésidente de la section locale Écolo-Groen, Muriel de Viron se dit "motivée par cette nouvelle fonction" et annonce quitter ses fonctions au sein de Bruxelles Environnement. "Je prends une pause carrière pour être échevine à temps plein. C’est un grand défi et je veux m’y consacrer pleinement", indique cette Liégeoise d’origine, habitant de Koekelberg depuis 2008, mariée et mère de deux jeunes enfants.

L’écologiste reprendra les compétences scabinales de son prédécesseur humaniste, à savoir la Santé, le Numérique, les Affaires européennes, le Jumelage, la Coopération internationale et Simplification administrative… mais aussi les Travaux publics. Une compétence chronophage jusqu’à présent attribuée à sa colistière Marie Bijnens (Groen), déjà en charge des matières néerlandophones et de la Mobilité.

Le collège échevinal est désormais composé de cinq mandataires socialistes, trois écologistes et une humaniste."Nos relations avec Muriel de Viron sont cordiales. On va apprendre à se connaître", commente le bourgmestre socialiste.

De son côté, Ossamah Maghfour se dit "attristé" de remettre l’écharpe échevinale. "Ce mandat me tenait vraiment à cœur. Il est beau d’être échevin pour sa commune. Trois ans, c’est court : on n’a pas le temps de voir les résultats de ce qu’on a voulu faire", déplore le jeune mandataire, qui se dit fier de son bilan et en particulier des améliorations du site communal, de la mise en place du télétravail pendant la crise et du plan canicule.