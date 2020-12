La Ville de Bruxelles construit dans la rue de la Senne 80-88 et 96 sa huitième école néerlandophone de la ville et la toute première au sein du Pentagone et aussi 15 maisons passives via sa Régie Foncière. Le chantier a démarré début décembre. Pour le moment, il s'agit encore de travaux préparatoires. Les plans de ce nouveau bâtiment ont été réalisés par le bureau d'architecture BOB361, situé à deux pas du site.

L'enjeu majeur de ce projet était de combiner sur un site limité une école complète (maternelle et primaire) avec de nouveaux logements. La construction d’une école nécessite beaucoup d’infrastructures : en plus d’un espace prévus pour les cours, elle doit également comprendre suffisamment d'espace pour jouer, manger et faire du sport. Un design ingénieux qui joue avec les niveaux et les pentes combinant 3 volumes autoportant a rendu cela possible. L'école pourra accueillir 240 élèves à terme et ouvrira pour la rentrée 2022.

Le nouveau bâtiment est en partie situé en intérieur d’îlot, de sorte qu'une attention particulière a été accordée à la lumière du soleil et à l'atténuation du bruit. Le sol des terrains de jeux est recouvert de caoutchouc perméable ; les murs sont végétalisés et développent ainsi la biodiversité du site.

"Dans le pentagone très densément bâti, il n'était pas facile de trouver un site suffisamment spacieux pour y construire une école toute entière. Nous sommes très heureux d’avoir réussi, car la demande de places supplémentaires dans l’enseignement néerlandophone est très élevée au centre, indique Ans Persoons, échevine de l'urbanisme et de l'enseignement néerlandophone.

En plus de l'école, 15 logements publics seront implantés rue de la Senne 80-88 et 96 à Bruxelles. Ils répondent aux objectifs du Plan Logement 2019-2024 de la Ville de Bruxelles et le projet prévoit en tout : trois appartements de trois chambres, sept appartements deux chambres, deux avec une chambre et trois studios.

Par ailleurs, ces logements disposent d’installations techniques qui, en plus d’être écologiques, permettront aux locataires d’économiser sur leur facture d’énergie : panneaux solaires photovoltaïques et thermiques, système de ventilation double-flux individuel permettant la récupération de chaleur. De plus, une terrasse commune à l’école et aux logements entendra respecter la privacité des deux infrastructures. Les résidents partagent cette grande terrasse avec beaucoup de verdure du côté de l'école, d'où un grand escalier monte jusqu’aux différentes entrées individuelles des logements.