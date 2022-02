Une nouvelle école ouvrira ses portes à Bruxelles au mois de septembre. Il s'agit de l'athénée Buls-Catteau. Situé dans le bas des Marolles, l'athénée pourra accueillir 96 élèves en 1re secondaire et 15 élèves en 1re différenciée. Pour pallier le manque de place, la Ville de Bruxelles augmente également la capacité en 1ère secondaires dans plusieurs autres établissements.

Ce nouvel établissement prodiguera un enseignement à pédagogies actives. Il portera par ailleurs une attention particulière à deux aspects : les noouvelles technologies et l'apprentissage des langues. Ainsi par exemple, le codage sera enseigné dans le cadre du cours de technologie. Tandis que pour les langues, l’élève sera placé en situation de communication via des activités parascolaires, des séjours linguistiques, des activités culturelles en néerlandais, etc.

Intéressés ? Le formulaire unique d’inscription (FUI) peut être déposé entre le 14 février et le 11 mars 2022 sur rendez-vous à l'athénée Buls Catteau Boulevard du Midi 86, 1000 Bruxelles. Infos complémentaires : 02 279 38 73 ou via www.bulscatteau.be ou, encore, à l’inspection pédagogique au 02 279 38 70