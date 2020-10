Au 7 rue de l’Abricotier, sur le mur d’un bâtiment appartenant au Centre public d'aide sociale (CPAS) de la Ville de Bruxelles, directement visible depuis la rue Haute, à proximité de l’Hôpital Saint-Pierre, une nouvelle fresque réalisée par le collectif 7e Gauche s’intitule « Entre Aide » a été dressée. Volontairement colorée cette fresque rend hommage aux personnels du CPAS et du CHU de Saint-Pierre.

"Elle se veut être un témoin de l’élan de solidarité, de compassion, de persévérance face à l’adversité dont chaque corps de métier fait preuve, indique la Ville de bruxelles. Nous tenons évidemment à saluer l’investissement de tou.te.s ces femmes et ces hommes qui ont été – et sont toujours à l’heure actuelle – en première ligne dans la lutte contre le coronavirus".

« Avec cette nouvelle fresque, la Ville illustre son soutien à l’ensemble des métiers de première ligne, qu’ils soient des hôpitaux ou du CPAS. Ces travailleuses et ces travailleurs font preuve d'un tel dévouement au quotidien, et particulièrement dans le cadre de cette crise du coronavirus. Le street art est une forme d’art et d’expression accessible, qui par sa présence dans la rue, invitera toute personne à se rappeler le travail remarquable de ces équipes », explique Delphine Houba, Echevine de la Culture, du Tourisme et des Grands événements.

L’inauguration de la fresque, initialement prévue ce 7 octobre, est toutefois reportée à une date ultérieure en raison de la situation sanitaire. La Ville de Bruxelles et Visit.Brussels s’engagent à ré-organiser une cérémonie d’hommage en présence du personnel du CHU Saint-Pierre et du CPAS lorsque la recrudescence des nouvelles contaminations se sera calmée.

La fresque et s’ajoute au PARCOURS Street Art de la Ville de Bruxelles.