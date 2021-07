Demain, le centre de vaccination de Joli-Bois à Woluwe-Saint-Pierre vaccinera les Bruxellois(es) de 18 ans et plus avec le vaccin unidose Johnson & Johnson de 10h30 à 17h30 sans interruption et sans rendez-vous.

"Cela fait trois semaines que nous ouvrons une ou deux fois par semaine notre centre pour administrer le vaccin Johnson & Johnson sans rendez-vous et cela fonctionne plutôt bien, explique le bourgmestre Benoît Cerexhe (CDH). Ces séances permettent aux retardataires, aux réticents de la première heure mais aussi à celles et ceux qui doivent voyager très prochainement de se faire vacciner rapidement avec beaucoup moins de complications administratives."

À ce jour, depuis le 15 mars 2021 ce sont 58 000 personnes qui ont franchi les portes du centre de vaccination de Joli-Bois à Woluwe-Saint-Pierre pour être vaccinées.

Tout Bruxellois âgé d’au moins 18 ans peut donc se rendre sans rendez-vous au centre de Woluwe-Saint-Pierre, 15 drèves des Shetlands, 1150 Bruxelles, ce vendredi 2 juillet entre 10h30 et 17h30 pour se voir inoculer une dose de Johnson & Johnson et avoir ainsi un schéma vaccinal complet. Il est aussi possible de réserver un rendez-vous sur Bru-Vax.