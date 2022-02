"Grâce à une technique particulière, il est possible de retrouver en 20 ans seulement un écosystème forestier complexe de taille réduite qui soit très proche dans sa structure et sa qualité biologique d’une magnifique forêt spontanée de 200 ans", expliquent les organisateurs de l'événement. "Les études scientifiques montrent qu’il y a 20x plus de biodiversité dans une micro-forêt Miyawaki que dans un boisement plus classique en milieu urbain."