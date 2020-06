Les pétitionnaires demandent à la Ville de Bruxelles de commencer par la statue de la place du Trône.

"Léopold II est connu comme 'roi bâtisseur' et non en tant que 'roi exterminateur'. En l'espace de 23 ans, il a tué plus de dix millions de Congolais, sans jamais avoir un pied au Congo." Dans une pétition lancée il y a deux jours, le collectif Réparons l'histoire demande à la Ville de Bruxelles d'enlever toutes les statues en hommage à Léopold II d'ici au 30 juin, jour du soixantième anniversaire de l'indépendance congolaise.

C'est sur le compte Instagram @statues_leopold2_bxl que les pétitionnaires ont partagé leur projet. Ils demandent à ce que la statue de la place du Trône soit la première à être retirée. "Malgré tout le mépris qu'il a eu pour la vie et le peuple congolais, Léopold II est toujours commémoré dans toute la Belgique. C'est la raison pour laquelle nous demandons à la Ville de Bruxelles d'enlever toutes les statues en hommage à Léopold II."

La pétition a déjà récolté près de 22 500 signatures. Elle intervient en réponse aux protestations "Black Lives Matter" qui sont en cours aux États-Unis. Le cabinet de l'échevin du Patrimoine public de Bruxelles Khalid Zian (PS) a indiqué que le sujet sera abordé lors du prochain conseil communal le lundi 8 juin.