À partir du 1er mars prochain, les petits commerçants qui le souhaitent pourront formuler une demande visant à obtenir une prime communale pour soutenir leur activité. Cette mesure a été votée à l’unanimité lors du conseil communal de cette semaine.

"Nous sommes confrontés à la disparition de petits commerces qui entrent en concurrence avec les grandes enseignes. Cette situation créée une déshumanisation de la ville et des commerces et c’est à nous, pouvoirs locaux, de remédier à cette situation", explique Aziz Es (MR), échevin des Classes moyennes.

"À l’époque le quartier de la Chasse était l’un des noyaux commerçants les plus importants de la capitale. On retrouvait des cordonniers, pâtissiers, coiffeurs et toutes sortes de commerces de proximité qui permettaient de créer une vie de quartier conviviale. Mais la plupart de ces petits commerces ont disparu au profit de grandes enseignes dépourvues de charme", estime le bourgmestre Vincent De Wolf (MR).

C’est justement pour enrayer ce phénomène que la commune octroie une prime aux commerçants. "Une première à Bruxelles", affirme De Wolf.

Concrètement, trois types de prime peuvent être octroyés. La prime starter, destinée aux commerçants et artisans installés à Etterbeek pour la première fois, la prime booster, destinée aux commerçants et artisans qui consentent à un nouvel investissement en vue de redynamiser ou d’étendre leur activité commerciale ou artisanale. Et enfin la prime upgrader, à savoir une prime destinée aux commerçants et artisans qui réalisent des petits travaux et rénovations en vue de la mise en valeur de l’établissement où ils exercent leur activité.

Dans les limites des crédits budgétaires communaux disponibles pour l’exercice en cours, le montant de la prime est fixé à 60 % du montant du projet admis TVAC avec un maximum de 1.000 euros par prime. Le montant maximal de la prime est majoré de 50 % (soit un plafond porté à 1.500 euros), lorsque le projet admis participe aux objectifs du développement durable, notamment, la promotion de l’économie circulaire.

Parmi les conditions indispensables pour prétendre à une des trois primes, le commerce doit notamment occuper moins de 10 ETP et disposer d’un chiffre d’affaires ou d’un total de bilan n’excédant pas 2 millions d’euros.