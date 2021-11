Une nouvelle salle de boxe a été inaugurée officiellement samedi à 14h, rue de l'Évêque dans le centre de Bruxelles. La salle de boxe NBS Boxing était jusqu'alors située à Ixelles, près de l'avenue Louise. Elle a été créée en 2017 par l'ancien boxeur de haut niveau Naoufel Bensouda. La salle a été fermée dans le courant du premier semestre 2021, les cours se donnant de toute façon en extérieur en raison du coronavirus.

Le déménagement dans les nouveaux locaux a eu lieu il y a quelques semaines. Les travaux se sont terminés la semaine dernière. "Choisir cet endroit est symbolique"; commente Naoufel Bensouda. "Beaucoup se plaignent de l'insécurité en ville. C'est pourquoi nous proposons des cours dès le plus jeune âge pour les enfants mais aussi des cours réservés aux femmes ou encore aux employés qui veulent faire une pause dans leur journée pour se défouler du stress."

© DR

Le boxeur assure par ailleurs qu'un changement de mentalités est en train de s'opérer : "Il y a quelques années, la boxe était un sport qui faisait peur. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de personnes qui veulent faire attention à leur corps et pour cela il s'agit d'un sport très complet." Pour cette après-midi d'inauguration, les passants sont largement invités à venir découvrir la salle et essayer ses équipements.

Des événements sont organisés de manière régulière. Il y a notamment des "Open rings" - des combats avec public ouverts à toutes personnes souhaitant boxer - en soirée ou le week-end. NBS Boxing compte actuellement quelque 200 adhérents.