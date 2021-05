Une importante opération de police est en cours à Saint-Josse depuis 12h ce samedi. Pompiers, ambulances, police et forces d'unités spéciales sont présents. Un périmètre de sécurité est établi dans la commune bruxelloise, à proximité du Botanique. L'intervention se déroule entre la rue Royale et la rue Traversière et bloque plusieurs autres rues adjacentes. Le quartier a été bouclé et plusieurs commerces évacués.

D'après RTL, qui donne l'information, il s'agit d'une opération en lien avec un dossier judiciaire et familial. "C'est une opération dans le cadre d'un dossier judiciaire. Mais nous ne pouvons pas en dire plus", a déclaré la a porte-parole de la zone de police de Bruxelles Nord à nos confrères.

Plusieurs médias évoquent une potentielle prise d'otage.