C’est une nouvelle qui va attrister pas mal de Bruxellois du sud et de l’ouest de la région capitale: la piscine extérieure de Huizingen, sur la commune de Beersel, va fermer. C’est ce qu’annonce le Conseil provincial du Brabant Flamand ce 9 mars. Les autorités estiment que les infrastructures sont trop vétustes que pour pouvoir fonctionner correctement.

La piscine du domaine provincial de Huizingen a été construite en 1948. Elle a été rénovée en 1997. Le bassin a donc 25 ans. Ses équipements techniques sont fréquemment tombés en panne et ne fonctionnent plus actuellement. La Province juge que rénovation comme réfection totale sont impayables.

La députée provinciale Open Vld Ann Schevenels (Open Vld) s’engage cependant à ce que la Province cherche une alternative. "Nous optons pour une voie nouvelle et durable. On va investir dans de grandes aires de jeu avec des bassins naturels. Nous lançons une étude préliminaire pour implanter des attractions aquatiques autour d’un Molenbeek remis à ciel ouvert".

Les autres piscines provinciales du Brabant Flamand aussi fermeront dans un avenir plus ou moins lointain: Kessel-Lo en 2025 et Diest en 2026. La Province réfléchit aussi à implémenter dans ces domaines des attractions aquatiques plus durables.

La décision de fermeture devrait être prise le 22 mars.

À Bruxelles même, il n’y a encore aucun lieu de baignade extérieure. Un plan pour aménager une zone de baignade naturelle est en cours à Neerpede. Une option pour un bassin de natation sur le toit des abattoirs d’Anderlecht est aussi sur la table. À l’été 2021, le collectif Pool is Cool avait réussi la prouesse de construire puis animer une piscine extérieure en bordure de canal, près du bassin de Biestebroek à Anderlecht.