Une panne de courant affecte de nombreux habitants d'Evere et de Schaerbeek, informe Sibelga. L'incident s'est déclaré à 12h16. Dans sa communication, Sibelga prévoit un retour à la normale pour 14h46 et non plus 13h46 comme annoncé tantôt. Le disjoncteur d'un poste de fourniture fournissant 30 autres postes directement reliés aux habitations a sauté, explique Sibelga. Pour l'instant, aucun des foyers suivants n'a de l'électricité.

Voici les rues concernées par la panne : rue de Genève, clos de l'Oasis, avenue Frans Courtens, clos des Artistes, avenue des Azalées, rue François Bossaerts, avenue Chazal, rue Henri Chomé, avenue des Clos, rue Joseph Coosemans, avenue Frans Courtens, rue Paul Devigne, avenue du Diamant, avenue de l'Emeraude, clos des Fleurs, rue Fontaine d'Amour, avenue Général Eisenhower, rue Général Gratry, place Général Meiser, boulevard Général Wahis, rue de Genève, rue Paul Hymans, rue Josse Impens, place de Jamblinne de Meux, avenue des Jardins, avenue de la Jeunesse, avenue Adolphe Lacomblé, rue Auguste Lambiotte, rue Paul Leduc, boulevard Léopold III, rue de Linthout, avenue Léon Mahillon, avenue Emile Max, rue Jul Merckaert, avenue Milcamps, clos des Mouettes, rue du Noyer, avenue de l'Opale, rue des Pâquerettes, place de la Patrie, rue des Pavots, avenue Eugène Plasky, clos des Poètes, rue Rasson, boulevard Auguste Reyers, avenue Rogier, avenue de Roodebeek, rue du Saphir, rue Henri Stacquet, avenue Jan Stobbaerts, avenue de la Topaze, rue Camille Wollès.