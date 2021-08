Le cambriolage s'était déroulé dans la nuit du 9 au 10 septembre 2019 et les auteurs avaient pris la fuite avec un passeport et un ordinateur portable. Son propriétaire avait pu localiser l'appareil le lendemain matin via une application et avait découvert qu'il était déjà en vente dans un magasin Cash Converters.

Le gérant du magasin avait reconnu le suspect comme étant l'homme qui avait apporté l'appareil.

Il avait déjà été condamné à plusieurs reprises à des peines de prison et de travail. Le tribunal a décidé de lui donner une dernière chance.