Le procureur a requis, vendredi après-midi devant le tribunal correctionnel de Bruxelles, une peine de travail à l'encontre d'un jeune Molenbeekois suspecté d'avoir enfreint les mesures de confinement, à savoir l'interdiction de rassemblement et l'interdiction de déplacement non-essentiel.

I.A., un jeune homme résidant à Molenbeek-Saint-Jean, a été contrôlé par la police rue de la Carpe le 5 avril dernier. Le procès-verbal mentionne un "rassemblement de plusieurs personnes qui stagnaient sur la voir publique" et dont faisait partie I.A. "Je me baladais avec mon frère et on allait faire des courses aussi. Il faisait beau et notre appartement est petit", a expliqué le jeune homme, qui vit avec son père, son frère et sa soeur.

Il avait déjà été contrôlé trois fois en infraction aux mesures de confinement, édictées pour ralentir la propagation du Covid-19, le 28 mars, et à une autre reprise encore le 1er avril. "Les trois contrôles, je les comprends pas", a déclaré le prévenu, affirmant que les policiers l'ont interpellé une première fois puis deux fois quelques minutes plus tard seulement, à 18h20 et à 18h21, alors qu'il était sur le chemin du retour vers son domicile.

L'avocate de la défense a estimé quant à elle que les preuves sont insuffisantes pour pouvoir attester les faits. Elle a requis l'acquittement.

Son conseil, Me Aurélie-Anne De Vos, a estimé que les preuves sont trop faibles selon les principes du droit belge. "Il n'y a pas de contrôle des identités des autres personnes qui étaient soi-disant présentes, il n'y a pas d'images de caméras de vidéo-surveillance... Le caractère utile ou non du déplacement est évalué de manière très subjective", a-t-elle plaidé, déplorant également que son client a fait l'objet d'une "fouille complète avec déshabillage et d'une mise au cachot pendant une nuit".

Le jugement sera rendu le 22 mai prochain.