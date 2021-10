Le parquet de Bruxelles est à la recherche de deux malfrats coupable d'un vol avec violence au domicile d'une personne âgée du square Gutenberg à Bruxelles. Les faits se sont déroulés le 9 mai dernier. Ce dimanche là, vers 4h du matin, les deux voyous ont malmené et menacé la victime d'un couteau pour obtenir ses cartes de banque et ses codes secrets. Ils ont ensuite réalisé de nombreux achats et retraits avant que les cartes ne soient finalement bloquées.

Le 1er auteur est grand, probablement plus d’un 1m80 et de corpulence mince. Il a le visage fin et les cheveux rasés sur les côté, coupés court sur le dessus et tirés vers la gauche. Ses cheveux sont foncés mais tirant légèrement vers le gris. Il a d’épais sourcils et porte des lunettes, probablement sans correction. Au moment des faits, il portait un pantalon en jeans troué, une veste noire et une casquette claire.

Le 2e auteur est beaucoup plus petit que son complice. Il est de corpulence normale, a le crâne rasé et porte une barbe. Au moment des faits, il portait des vêtements foncés et une casquette noire. Il était en possession d’une valise noire.

Des infos ? Prenez contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300 ou via e-mail : avisderecherche@police.belgium.eu.