Les dégâts matériels sont importants et les pompiers étaient toujours sur place vers 14h00. "Il s'agit d'un bâtiment de trois étages. Le feu a pris au dernier étage, où l'appartement est complètement sinistré, et dans le grenier. L'habitant de cet appartement a été transporté vers l'hôpital militaire de Neder-over-Heembeek, avec des brûlures aux bras et au visage", a expliqué Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles.

Les étages inférieurs ont également subi d'importants dégâts des eaux en raison des travaux d'extinction. "On ne peut pas encore dire si tout le bâtiment sera inhabitable ou une partie seulement. Quant à la cause de l'incendie, elle reste à déterminer", a ajouté M. Derieuw.